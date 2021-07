Stiri pe aceeasi tema

- Trei baze sportive din Blaj se afla in acest moment fie in proces de reabilitare, sau in construcție. „In aceste zile se lucreaza la reabilitarea bazei sportive CIL, precum și la construcția bazelor sportive de tip I și II, din Parcul „Avram Iancu” și de la „Forestiera”, ultimele doua fiind realizate…

- Elton John, un superstar al muzicii pop britanice, va sustine anul viitor 30 de concerte suplimentare in Europa si America de Nord in cadrul turneului sau de adio, care a fost intrerupt din cauza crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19, informeaza AFP. Starul britanic, interpretul unor piese…

- CHIȘINAU, 9 iun, Sputnik. Pentru a combate corupția, statul trebuie sa dispuna de trei lucruri principale: in primul rand, acestea sunt legile care stabilesc mecanisme sau creeaza anumite instrumente; in al doilea rand - instituțiile care le aplica și in al treilea rand - persoanele competente care…

- Evaluatorul contractat de CJ Hunedoara a finalizat procedura de evaluare a cladirilor Minei Petrila. S-a stabilit ca acestea au o valoare de 487.341 euro, echivalentul a 2.401.033 lei. In acest context, CJ Hunedoara a adoptat proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare și a valorii…

- Primele taxiuri zburatoare ar putea aparea in Europa cel mai devreme in 2024. Valoarea pietei europene de mobilitate aeriana urbana va ajunge la 4,20 miliarde de euro si vor fi create 90.000 de locuri de munca.

- CNAIR da asigurari ca pana la finalul anului noul pod din Defileul Jiului va fi finalizat. Pana la finalul acestui an tranzitul intre județele Hunedoara și Gorj se va face pe un pod nou. Toate lucrarile sunt in graficul de execuție și vor fi finalizate la termen. Compania Nationala de Administrare…

- S-a deschis sesiunea cu privire la atribuirea in administrare a Parcului Natural Vacarești din Capitala, prima arie naturala urbana din Romania și cea mai mare din Europa. Anunțul de lansare a apelului de proiecte de administrare a parcului a fost facut marți de Agenția Naționala pentru Arii Naturale…

- Sefa Biroului Procurorului Public European (EPPO), Laura Codruta Kovesi, le-a trimis o scrisoare comisarilor europeni Didier Reynders (justitie) si Johannes Hahn (buget si administratie) in care anunta ca noul organism este pregatit sa-si inceapa activitatea la 1 Iunie, a informat ieri euractiv.com,…