- Euro s-a apropiat luni de paritate fata de dolar, in conditiile in care cea mai mare conducta care transporta gaze rusesti catre Germania a intrat in mentenanta anuala, urmand ca fluxurile sa fie oprite timp de 10 zile.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l a demis sambata pe ambasadorul Ucrainei in Germania, Andrii Melnik, precum si pe alti cativa ambasadori, relateaza Reuters, citand site ul web al presedintiei de la Kiev.Intr un decret care nu precizeaza motivele acestor destituiri, Zelenski a anuntat demiterea…

Finantele publice ale Frantei nu mai pot devia fata de cele ale tarilor cu un nivel mai scazut al datoriilor, cum ar fi Germania, fara a afecta zona euro, a avertizat joi Curtea de Conturi, organism public independent, transmite Reuters.

Numarul somerilor in Germania a scazut mai putin decat se estima in mai, potrivit datelor oficiale publicate marti, efectele razboiului din Ucraina incetinind redresarea pietei muncii, care continua de la ridicarea restrictiilor in cea mai mare economie europeana, transmite Reuters.

Bulgaria va primi din iunie gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a anuntat miercuri Guvernul de la Sofia, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Germania este pregatita ca, in decurs de un an, sa devina o forta pe piata gazelor lichefiate gratie aprobarii rapide a unor noi terminale de import care ii vor permite sa isi reduca dependenta de gazele naturale rusesti, transmite Bloomberg.

Numarul somerilor in Germania a scazut mai putin decat se estima in aprilie, potrivit datelor oficiale publicate marti, efectele razboiului din Ucraina incetinind redresarea pietei muncii, care continua de la ridicarea restrictiilor in cea mai mare economie europeana, transmite Reuters.