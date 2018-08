Euro Bus Diamond

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul doi din 2018, se arata intr-un raport publicat marti de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB). Datele prezentate subliniază soliditatea pieţei forţei de muncă, care va sprijini în…

- La Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania cetațeanul roman Liviu G., in varsta de 22 de ani, domiciliat pe raza județului Suceava. Totul s-a intamplat duminica, 29 iulie, in jurul orei 13.00. Acesta conducea un autovehicul marca Mercedes Benz C 220, inmatriculat…

- Investitiile straine directe au crescut cu 24,6% in primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1,493 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1.493…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in primele patru luni cu 17,38%, comparativ cu perioada similara din 2017, la 2.965, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe firme…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat impresionat dupa vizita facuta joi la uzinele Dacia-Renault, spunand ca progresul fata de acum doi ani, cand a fost tot in vizita oficiala, este "vizibil, clar si impresionant". "Am facut o vizita, astazi, la uzinele Dacia-Renault si pot sa va spun…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a transmis joi un mesaj de Ziua Eroilor, in care subliniaza ca Romania moderna a fost realizata prin sacrificiul unor generatii de eroi care au aparat idealurile natiunii cu pretul vietii. "Romania moderna, tara in care ne bucuram astazi de libertate si…

- Cea mai mare podere in cifra de afaceri anunțata de compania medicala au avut-o clinicile și spitalele, urmate de divizia corporate și laboratoare. MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, raporteaza incheierea primului trimestru din 2018 pe o direcție ascendenta și anunța…