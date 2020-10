Euro, aproape de cursul de vineri Datele prezentate luni de INS nu sunt incurajatoare in ceea ce privește evoluția economiei romanești. Chiar daca revenirea este in V, analistii nu sunt prea optimisti ca in 2021 se vor putea recupera pierderile de acum. Leul a profitat insa de reducerea aversiunii fața de risc, care s-a manifestat la nivelul intregii regiuni in prima […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

