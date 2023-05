Stiri pe aceeasi tema

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4.9783 lei, in creștere fața de ziua precedenta cand a fost 4.9731 lei. Astfel, euro este in creștere cu 0.0052, iar moneda nationala a inregistrat o scadere. Aceasta este cea mai mare valoare din istorie pe care euro a atins-o…

- Moneda nationala a atins vineri un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9783 lei/euro, in crestere cu 0,52 bani (0,10%) fata de cotatia precedenta, de 4,9731 lei.

- Euro inregistreaza joi un nou record de crestere pentru a doua zi consecutiv, iar moneda nationala scade, atat in raport cu euro, cat si cu dolarul. Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4.9731 lei, in creștere fața de ieri cand a fost 4.9610 lei. Astfel, euro…

- Cursul valutar BNR valabil pentru joi, 18 mai 2023, este anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va costa o lira sterlina.…

- Curs valutar BNR, pentru ziua de luni, 27 martie 2023. La ora 13.00 vom afla evoluția principalelor valute de pe piața interna. Ca de obicei, FANATIK va prezinta cotațiile valutare pentru euro, dolar, francul elvețian, lira sterlina și gramul de aur de la ultima ședința. Curs valutar BNR, luni, 27 martie.…

- Cursul valutar BNR valabil pentru vineri, 24 martie 2023, este anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va costa o lira…