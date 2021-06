Stiri pe aceeasi tema

- Naționala masculina de volei a Romaniei face parte din grupa E preliminara a Campionatului European din acest an, alaturi de Elveția, Slovacia și Albania. Tricolorii, antrenați de tehnicianul Dan Pascu, joaca in cel de-al doilea turneu de calificare, gazduit de Sala Polivalenta „Olimpia" din Ploiești,…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a invins echipa Albaniei cu scorul de 3-0 (25-15, 25-19, 25-18), joi seara, la Nitra (Slovacia), in primul sau meci din Grupa E a preliminariilor Campionatului European 2021. Tricolorii au obtinut o victorie fara emotii, intr-o ora si 15 minute. Robert Aciobanitei,…

- Trofeul Campionatului European a ajuns la București, duminica, unde a fost inmanat ambasadorului EURO 2020 din Romania, Dorinel Munteanu. Trofeul a fost plimbat prin Capitala, iar turul s-a incheiat la Arena Naționala. Gica Popescu, consilier al Guvernului Romaniei pentru UEFA EURO 2020, a vorbit despre…

- Echipa naționala de futsal a Romaniei a demarat in acest week-end pregatirile in vederea disputarii partidelor cu Serbia și Macedonia de Nord, ultimele confruntari din grupa de calificare la turneul final al Campionatului European de anul viitor din Olanda.Prima noastra reprezentativa va da piept vineri,…

- Dumitru Dragomir (74 de ani), fostul șef al LPF, il cere pe Radu Dragușin (19) titular la meciul dintre Romania U21 și Germania U21, ultimul din grupele Campionatului European pentru „tricolori”.

- Ungaria a informat UEFA cu privire la dorinta sa de a permite persoanelor care vor fi vaccinate sa asiste la meciurile din cadrul turneului final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020, care urmeaza sa se dispute la Budapesta, informeaza EFE. Citește și: Florin Cițu iși incalca una…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a tinut un discurs in fata jucatorilor sai, inaintea plecarii spre Budapesta in vederea participarii la Campionatului European U21 din Ungaria si Slovenia, in care le-a transmis ca din punctul sau de vedere sunt cei mai buni si niciun…

- In perioada 24-31 martie, TVR 1 și TVR 2 transmit i n direct toate partidele din faza grupelor turneului final al Campionatului European EURO U21. Cele mai tari faze se pot vedea și in Studiourile UEFA EURO U21, zilnic, la TVR 1