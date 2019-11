Euro 2020, preliminarii: Portugalia s-a calificat la turneul final (2-0 vs Luxemburg)

Stiri pe aceeasi tema

- ​Atacantul George Puscas spune ca jucatorii tricolori trebuie sa ramâna optimisti ca vor ajunge la Euro 2020, chiar daca au ratat calificarea din preliminarii, transmite News.ro. "Sunt dezamagit pentru ca am crezut cu toata inima, pâna la startul partidei cu Suedia, ca vom reusi…

- ​Portugalia n-a avut mila de Lituania, în penultima etapa a preliminariilor Euro 2020, învingând-o cu 6-0 în partida disputata pe Estadio Algarve. Cristiano Ronaldo și-a trecut în cont un hat-trick și a ajuns astfel la 98 de goluri pentru naționala țarii sale. Rezultatele…

- EURO 2020. Practic, cel mai bine pentru Romania ar fi sa castige Cehia, deoarece o calificare a nationalei Kosovo ne-ar anula sansele de prezenta in play-off-ul Ligii Natiunilor. In urma meciurilor de astazi, in foarte multe grupe se va lamuri situatia echipelor calificate. Este foarte probabil…

- Reprezentativa Ucrainei s-a calificat la turneul final al Campionatului European din 2020, dupa ce a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, selectionata Portugaliei, potrivit news.ro.Pentru Ucraina au marcat Iaremcuk (6) si Iarmolenko (47), in timp ce pentru Portugalia a inscris…

- ROMANIA-SPANIA 0-1. Unicul gol al meciului a fost inscris de Sainz Eguskiza, in minutul 11, cu un sut din interiorul careului, dupa o greseala a defensivei tricolore. In primul meci al grupei, nationala pregatita de Laurentiu Rosu a terminat la egalitate, scor 1-1, partida contra echipei organizatoare…

- Cristiano Ronaldo a pus serios umarul la victoria Portugaliei pe terenul Lituaniei, într-o partida contând pentru preliminariile Euro 2020. Atacantul celor de la Juventus a marcat de patru ori, iar lusitanii s-au impus cu 5-1. Grupa B:Lituania vs Portugalia 1-5Au marcat:…

- Cristiano Ronaldo a marcat nu mai putin de patru goluri pentru nationala Portugaliei, care a surclasat Lituania cu 5-1, marti seara, in deplasare, in Grupa B a preliminariilor EURO 2020 la fotbal. Atacantul echipei Juventus a reusit un hat-trick in decurs de un sfert de ora (62, 65, 76).…

- ​Cristiano Ronaldo a marcat de patru ori pentru Portugalia, în deplasare, împotriva Lituaniei (victorie cu 5-1), în preliminariile Euro 2020. Anglia a avut parte de un meci spectaculos contra naționalei din Kosovo (5-3), Islanda a fost învinsa de Albania (2-4), în timp…