Echipele de fotbal ale Angliei si Danemarcei se vor infrunta, miercuri, de la ora 22:00, pe Stadionul Wembley din Londra, in cea de-a doua semifinala de la EURO 2020. Invingatoarea va intalni, in ultimul act, reprezentativa Italiei, care a trecut in semifinale de Spania, 4-2 la loviturile de departajare. Anglia nu a primit niciun gol in cele cinci meciuri la EURO 2020. Selectionata Albionului va disputa a treia semifinala europeana. Pe precedentele doua le-a pierdut. Prima, in 1968 in fata Iugoslaviei (0-1), iar a doua in 1996, in fata Germaniei (5-6 la loviturile de departajare). Anglia ar putea…