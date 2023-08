USR-ul strunit inca de guralivul Catalin Drula se pregatește sa-și ingroașe randurile cu un alt partid condus de un om al lui Traian Basescu. La ora actuala, USR este in cadere libera, fapt pentru care liderul Catalin Drula a pregatit o mutare despre care crede ca va revigora partidul. Potrivit informațiilor noastre, PMP condus de Eugen Tomac va fuziona cu USR-ul lui Catalin Drula. In urma acestei fuziuni prin absorbție, lui Eugen Tomac i se va asigura un loc eligibil pe lista USR la alegerile europarlamentare de anul viitor. The post Eugen Tomac va fi infiat de Catalin Drula appeared first on…