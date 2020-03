Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac spune ca PNL trebuie sa se trezeasca la realitate: „Avem datoria sa punem capat oricarei aventuri politice chiar acum”.Tomac face pe Facebook un apel la responsabilitate si celeritate pentru instalarea „unui Guvern legitim cu puteri depline care sa treaca Romania peste furtuna…

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca Romania are nevoie de un guvern cu puteri depline care sa poata sa gestioneze cu responsabilitate si autoritate situatia generata de raspandirea coronavirusului. "Romania are nevoie de un guvern stabil. Suprapunerea unei crize politice peste o…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, dupa consultarile cu presedintele, ca PSD si-a exprimat disponibilitatea de a vota un guvern de specialisti in integralitatea sa sau un guvern de uniune nationala.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marti ca va merge la consultarile de la Cotroceni cu un mandat clar, acela de a crea o majoritate cat mai rapid cu putinta, care sa sustina un candidat de dreapta. "In cazul in care consultarile vor avea loc inainte de motivarea CCR (privind desemnarea…

- Vicepremierul Raluca Turcan exclude orice varianta de colaborare cu PSD, in contextul in care Marcel Ciolacu a spus ca și-ar dori un guvern de uniune naționala. „Este o dovada de naivitate si lipsa de ancorare in realitate”, spune Turcan, conform Mediafax.Citește și: MUTAREA care ZGUDUIE scena…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Pitesti, ca in situatia in care motiunea de cenzura va trece, nici PSD, nici UDMR nu vor propune un premier si ca exista varianta unui guvern de uniune nationala.

