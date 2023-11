Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut prilejul de a participa ieri, la invitația Bancii Naționale a Romaniei, la simpozionul "Tezaurul Romaniei evacuat la Moscova - un drept de creanța mai vechi de un secol". Romania este singurul stat din lume care a depozitat in timp de razboi intregul sau tezaur in alt stat, in baza unei ințelegeri…

- Legea pensiilor a trecut de Senat, cu 85 de voturi „pentru”, 6 voturi „impotriva” (AUR) și 19 abțineri (USR). Voturile pentru au fost date de PSD, PNL și unii parlamentari UDMR. Legea pensiilor urmeaza sa fie dezbatuta in Camera Deputaților. Liderul senatorilor AUR Claudiu Tarziu a explicat ca senatorii…

- "Familia social-democratilor europeni a fost cea mai ferma si puternica sustinatoare a Romaniei la nivel european. Mi-as fi dorit ca toate celelalte familii politice sa sprijine la fel Romania, insa, din pacate, actualul Guvern din Olanda si cel de dreapta din Austria au blocat aderarea tarii noastre…

- „Il chem joi pe Marcel Ciolacu sa-si prezinte masurile fiscale in fata parlamentarilor AUR. Si a agricultorilor, constructorilor si micilor intreprinzatori”, a scris George Simion, marti pe Facebook. Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea…

- In ultimii ani, Italia s-a confruntat cu un aflux constant de migranți care incearca sa ajunga in Europa prin aceasta cale de coasta. Majoritatea acestor migranți provin din țari din Africa, printre care și din regiuni in conflict precum Somalia, Sudan și Eritreea. Italia a devenit una din țarile cu…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma vineri ca „Guvernul poate merge maine la CJUE” si ca de aproape un an spune ca „singura cale scurta pe care o avem la dispozitie pentru a intra in Schengen cat mai curand este un proces la Curtea de Justitie a Uniunii Europene”. „Ii recomand premierului Ciolacu…

- Eugen Tomac condamna vehement refuzul Austriei privind accesul Romaniei la Schengen și apreciaza ca este absurd și argumentat in mod fals. Europarlamentarul PMP cere Guvernului Romaniei sa se alature procesului deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. ”Sa sancționam acest abuz de drept comis…