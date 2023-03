Eugen Tomac: Austria a jucat o cu toată altă carte în relaţia cu România, nu e vorba de migranţi Liderul PMP Eugen Tomac a declarat ca, anul acesta nu vom intra in Schengen. Mai mult, europarlamentarul susține ca Austria a jucat o cu toata alta carte in relatia cu Romania, atunci cand a blocat accesul in spatiul Schengen si nu e vorba nici de migranti. ”Cunosc foarte bine acest dosar si pot spune in premiera ca cred ca Austria a jucat o cu toata alta carte in relatia cu Romania, atunci cand a blocat accesul nostru in spatiul Schengen si nu e vorba nici de migranti. Problema este daca presedintele sau premierul ne vor spune vreodata ce a vrut Austria de la Romania” a spus Eugen Tomac. ”Daca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

