- Noul premier al Romaniei, Marcel Ciolacu, se va intalni, vineri, cu mai mulți miniștri. Primii chemați la „apel” sunt cei implicați in gestionarea PNRR. Potrivit programului oficial anuntat de Guvern, de la ora 13.00, Marcel Ciolacu are o intalnire de lucru cu vicepremierul Marian Neacsu, ministrul…

- Coaliția face un nou apel la responsabilitate catre profesori pentru a inceta greva și a permite reluarea orelor pentru cei peste 3.000.000 de elevi din Romania, dintre care 300.000 se pregatesc pentru evaluarea naționala și bacalaureat.Conform unui comunicat transmis, miercuri seara, de catre reprezentanții…

- Greva generala din educație a intrat joi, 25 mai, in a patra zi. Astazi este așteptata o decizie a sindicaliștilor cu privire la noua oferta facuta de Guvern care consta in acordarea unor carduri valorice cu suma de 2.500 de lei, in doua tranșe. Dupa peste patru ore de discuții, sindicaliștii au spus…

- Secretarul general al Guvernului, Marian Neacsu, a declarat, miercuri seara, dupa negocierile cu liderii sindicatelor din invatamant, ca nu se poate vorbi de cresteri salariale si nu pot fi acordate sporuri. "Oferta suplimentara a Guvernului va fi aceea a acordarii unei sume in luna iunie si una in…

- Intalnirea dintre guvernanți și sindicatele din Educație a inceput miercuri, 24 mai, la ora 17.00, la sediul Federației Sindicatelor Libere din Invațamant.Sunt prezenți, alaturi de liderii sindicali: Simion Hancescu, Marius Nistor și Anton Hadar, viitorul premier Marcel Ciolacu, președintele PSD și…

- Anunțul zilei in Romania: azi, in dupa-amiaza zilei de duminica, 21 mai, liderii cadrelor didactice, vor purta negocieri la Palatul Victoria, inainte de startul grevei programate pentru luni, 22 mai. La discuții vor participa atat premierul PNL Nicolae Ciuca și liderul PSD, președinte al Camerei Deputaților…

- Prim vicepreședintele liberalilor ii raspunde lui Ciolacu, legat de sistarea negocierilor. Rareș Bogdan afirma ca PNL este pregatit sa-și asume guvernarea in continuare. Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL și membru in delegația de negociatori ai PNL cu PSD și UDMR, a declarat sambata despre anunțul…

- Ministrul Investițiilor si Proiectelor Europene, Marcel Boloș, va merge impreuna cu ministrul Muncii, Marius Budai, la Bruxelles, pentru negocieri in cadrul PNRR, in privința pensiilor speciale.„Suntem o echipa guvernamentala și trebuie sa mergem impreuna și participam impreuna, va confirm acest…