Antrenorul formației Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, a fost foarte suparat dupa eșecul de la Ovidiu, 2-3 cu Farul Constanța . „Am inceput ambele reprize foarte bine. Un joc spectaculos, am condus, din pacate am facut niște cadouri foarte mari și am primit mai multe goluri decat am marcat. Nu trebuia sa se intample lucrul asta, dar asta e fotbalul. Am facut greșeli foarte mari, mulți jucatori nu au fost la nivelul pe care mi l-aș fi dorit. Cand pierzi mingea cu ușurința, ești prins desfacut. E foarte greu, vom discuta. Am vorbit puțin cu baieții dupa joc, dar e la cald, nu puteam discuta foarte…