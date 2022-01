Etichetarea alimentelor: război gastronomic între Italia și Franța Italia se declara caștigatoare in efortul de a demola credibilitatea Nutri-Score, un sistem francez de etichetare a alimentelor pe care il considera o amenințare pentru patrimoniul sau culinar. Prezentata drept un potențial standard al Uniunii Europene, Nutri-Score folosește culori de la roșu la verde pentru a avertiza despre alimentele grase și sarate, spre groaza gastronomilor […] The post Etichetarea alimentelor: razboi gastronomic intre Italia și Franța first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

