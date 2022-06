Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 3-a din Grupa 2 a Ligii A, Spania va juca duminica, 12 iunie, de la ora 21:45, un meci pe care il va ține minte in UEFA Nations League. Pe teren, jucatorii din selecționala La Roja vor imbarca, impotriva Cehiei, un tricou special.

- Cristiano Ronaldo și Erling Haaland au marcat cate doua goluri pentru Portugalia (4-0 vs Elveția), respectiv Norvegia (2-1 vs Suedia), in meciurile disputate in grupele Ligii Națiunilor. Tot duminica, Spania a smuls in extremis remiza cu Cehia, scor 2-2.

- Meciurile grupei C din primul eșalon valoric al Ligii Națiunilor sunt programate astazi. De la ora 19:00 a inceput Ungaria - Anglia. Partida Italia - Germania se joaca de la 21:45. Ambele sunt liveTEXT pe GSP.ro. Programul complet, rezultate live și clasamente din Nations League live » Ungaria - Anglia…

- Spania și Portugalia au remizat, scor 1-1, in capul de afiș al meciurilor de miercuri din Liga Națiunilor la fotbal. Morata (25') a deschis scorul pentru gazde, iar Nunes (83') a stabilit scorul final.

- Spania și Portugalia se infrunta azi, de la 21:45, in cel mai tari meci al zilei din Liga Națiunilor. Duelul din grupa A e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a vorbit la conferința de presa premergatoare meciului cu CS Mioveni, din etapa #9 din play-out-ul Ligii 1, despre criticile la adresa lui Cristi Sapunaru, capitanul echipei. CS Mioveni - Rapid se joaca luni, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- CFR Cluj joaca acasa cu CS Universitatea Craiova, de la ora 21:30, in etapa #9 din play-off. In cazul unei victorii, CFR devine matematic campioana inaintea ultimei etape! Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet din play-off AICI! CFR…

- LIGA 2. Penultima etapa din play-off, runda #9, incepe azi, cu partida dintre CSA Steaua și Unirea Slobozia, LIVE pe GSP.ro de la 12:00. Programul + toate rezultatele din Liga 2 CSA Steaua - Unirea Slobozia, LIVE de la 12:00 Live + StatisticiTV: Digi Sport, Orange Sport, Prima Sport LUNI Petrolul -…