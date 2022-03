Stiri pe aceeasi tema

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro , a inspectat cu elicopterul locul alunecarilor de noroi mortale care s-au produs in orașul Petropolis. Ploile abundente de la inceputul saptamanii au provocat alunecari de noroi care au ucis peste 100 de oameni. La o conferința de presa ulterioara, Bolsonaro a…

- Inundatii de proportii in cel mai mare oras din Brazilia, Rio de Janeiro. In jur de 20 de oameni au murit in urma unor ploi abundente care au facut ravagii. Numeroase strazi, case si masini au fost inundate. Puhoaiele au maturat tot ce le-a stat in cale.

- Furtunile tropicale care au lovit estul Africii s-au soldat cu cel putin 11 morti in Mozambic, respectiv 9 morti in Uganda, transmite miercuri DPA. In Mozambic, unde furtuna tropicala Ana a adus luni si marti intensificari ale vantului care a batut cu 100 de km/h, alte 100 de persoane au fost…

- Opt oficiali din provincia chineza Henan au fost reținuți de poliție și alți 89 au fost disciplinați dupa ce au subraportat sau ascuns intenționat 139 de morți in urma ploilor abundente care au facut prapad in iulie anul trecut. Bilanțul real a ieșit la iveala vineri dupa ce o ancheta asupra dezastrului…

- Ploile torențiale de la sfarșitul lunii decembrie 2021 care au provocat inundații in comuna Bistra au afectat 13 drumuri satești și comunale. Administrația locala din comuna Bistra s-a mobilizat imediat și a inceput lucrarile de reparații a acestor drumuri. Viiturile, scurgerile de pe versanți, torentele,…

- Un val de furtuni violente care a durat cateva zile a fost urmat de inundatii in mai multe regiuni din Israel. Intr-o localitate din centrul tarii, un barbat a fost filmat deplasandu-se cu caiacul pe strazile inundate.

- Fenomen neobișnuit surprins la Marea Neagra, in partea de nord, pe coastele Peninsulei Crimeea. Apa marii s-a ingalbenit, iar localnicii s-au speriat ca au de-a face cu o poluare masiva. Cauzele au fost insa altele, potrivit oamenilor știința. Biologul Adrian Bilba a explicat, la Digi24, care au…

- Autoritatile mai multor tari din Golf au crescut duminica numarul alertelor adresate locuitorilor din cauza ploilor torentiale care s-au abatut de cateva zile asupra acestei regiuni foarte calde si aride, relateaza AFP. Aversele perturba viata de zi cu zi a tarilor bogate din Golf, autoritatile…