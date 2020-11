Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul educatiei din Estonia, Mailis Reps, si-a dat demisia vineri, dupa ce informatiile aparute in presa au facut cunoscut faptul ca acest membru al guvernului foloseste o masina si un sofer pusi la dispozitie de stat pentru a-si duce copiii la scoala, informeaza dpa preluat de agerpres. Potrivit…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, duminica seara, la Antena 3, in contextul suspendarii cursurilor fața in fața și trecerii temporare la invațamant exclusiv online, ca procentul de 1% de infectari printre elevi, procent indicat de ministrul Educației, Monica Anisie, se referaMonica…

- CHIȘINAU, 21 oct – Sputnik. Din numarul total de 1 240 de instituții de invațamant primar, gimnazial și liceal, in 1 227 de instituții procesul educațional se desfașoara fizic cu aplicarea diverselor forme de organizare a studiilor. In continuare, 13 instituții și 305 clase se afla in carantina.…

- Traficul din orase s-a modificat considerabil, odata cu intoarcerea din concediu si inceperea scolii. Fiecare dimineata testeaza rabdarea soferilor pe strazi, in drumul catre serviciu sau scoala/gradinita. MagAutomobile deruleaza un sondaj in randul iesenilor, pentru a afla ce masina din portofoliul…

- "Acolo unde exista riscul ca, daca un copil se contamineaza, poate duce in familie boala și exista factori de risc in familie, diabet, obezitate, boli cardio-vasculare și alte boli grave, acolo aș recomanda copiilor sa faca școala online. Pe moment, pana se vede ce se intampla in școli", a declarat…

- Monica Anisie a declarat la Jurnalul de Seara de la Digi24 ca informațiile privind deschiderea anului școlar și ce vor face elevii pe 14 septembrie vor fi transmise de fiecare unitate de invațamant. Ministrul a adaugat ca nu recomanda sa se organizeze festivitați de deschidere a anului școlar pentru…

- "Din partea Mininsterului Sanatatii nu sunt recomandari care sa restrictioneze posibilitatea copilului de a manca la scoala, este posibil acest lucru, dar luand masuri de igiena. Inainte sa-si manance sendvisul, trebuie sa se spele pe maini, sa foloseasca servetele, apoi, dupa ce a terminat de mancat,…

- In contextul pandemiei de COVID-19, profesorii ar putea sa schimbe metoda clasica de a pune note și absențe elevilor. Aceștia nu vor mai intra in clase cu catalogul. Printre schimbarile ce vor avea loc in noul an școlar 2020 – 2021 din cauza pandemiei de COVID-19, se numara și modul in care profesorii…