- Presedintele estonian Kersti Kaljulaid a numit miercuri un nou ministru de interne pentru a-l inlocui pe Mart Helme, care a demisionat dupa ce a pus la indoiala legalitatea rezultatului alegerilor prezidentiale din SUA, relateaza dpa. Alar Laneman, din partea formatiunii populiste Partidul popular…

- Presedintele in exercitiu Donald Trump a recunoscut pentru prima data partial victoria lui Biden, duminica, intr-o serie de postari pe Twitter. El spune ca Biden „a castigat”, dar doar pentru ca alegerile au fost fraudate. Trump nu i-a rostit insa numele contracandidatului sau, relateaza Reuters.

- Premierul Sloveniei, populistul Janez Jansa, a pus, sambata, sub semnul intrebarii anuntul victoriei democratului Joe Biden la scrutinul prezidential din SUA. Acesta a spus ca i se pare interesant faptul ca fostul vicepresedinte democrat este felicitat inainte ca acuzatiile de frauda facute de Donald…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, a castigat marti in Ohio, unul din cele mai disputate state in alegerile din SUA, conform previziunilor posturilor de televiziune Fox si NBC News, preluate de AFP si Reuters preluat de agerpres. Victoria ii aduce presedintelui 18 electori.Ohio…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, la Timișoara, întrebat daca va fi premier și dupa alegerile din decembrie, ca primul ministru îl da partidul care câștiga alegerile, în replica dupa ce USR-PLUS a anunțat ca intra în alegerile parlamentare cu dorinta de…

- Ambasada Rusiei in Romania reclama faptul ca in unele tari din Europa de Vest si de Est se fac incercari cinice de revizuire a cauzelor si rezultatelor celui de-al Doilea Razboi Mondial, iar rolul decisiv al Armatei Rosii in victoria impotriva nazismului este pus sub semnul intrebarii.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca PNL și USR-PLUS se bucura de o susținere electorala de 52-53%, de aceea le cere bucureștenilor sa aleaga candidatul de dreapta Nicușor Dan și nu pe Traian Basescu.”In spatele lui Nicușor Dan se afla cele mai credibile și cele mai serioase partide…