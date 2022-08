Estonia a început demolarea monumentelor sovietice. Prima victimă, un tanc dintr-un oraş majoritar rusofon (video) Autoritatile estone au anuntat marti ca au retras un tanc sovietic T-34 si se pregatesc sa faca la fel cu alte monumente sovietice ridicate in orasul Narva, localitate majoritar rusofona aflata aproape de granita cu Rusia, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Stiri pe aceeasi tema

