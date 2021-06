Esti gata pentru un alt remix Millerba? Vineri este ziua perfecta pentru un alt remix al piesei Millerba! De data aceasta, remixul realizat de MoonSound & Cristi Nitzu aduce un vibe fresh si te face sa retraiesti la maximum fiecare beat. Acordurile piesei te fac sa te indragostesti rapid de remix si sa o pui in playlist-ul de party. E clar unul dintre remix-urile hipnotizante din aceasta vara! ” E remixu’ ala care-ncepe la 6 dimineata, pe plaja, la after, si tine oamenii cu chef de party ore bune. Muzica Fly Project a fost si este pentru oameni, pentru acele petreceri pe care le tii minte toata viata, pentru momentele faine alaturi… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

