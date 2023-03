Stiri pe aceeasi tema

- Anual, in fiecare zi de 4 februarie, este marcata Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, cu scopul de a crește gradul de informare și de a promova cele mai eficiente și noi metode de prevenire și combatere a acestei boli. In Romania mortalitatea prin cancer este peste media UE și a crescut pentru…

- Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, in timpul ședinței de judecata a lasat moștenire pentru a-l inmormanta in Ucraina, scrie RIA NOVOSTI . „Sunt absolut increzator in victoria noastra, insa, daca nu ajung sa vad aceasta victorie, care este atat de aproape, inima mea ar trebui sa fie inmormantata…

- Ioana și Ion, asistenți medicali, medici și toți cei neobosiți truditori pentru sanatatea argeșenilor, cinstind dupa cuviința ziua sarbatorii Sfantului Ioan Botezatorul, ingaduit sa-mi fie a va darui un sincer și simplu MULȚUMESC pentru harul necontenitei griji purtata vieții semenilor, pentru modestia…

- OAMGMAMR filiala Argeș a intrat intr-un nou an al dezvoltarii organizaționale stabilindu-și pentru anul 2023 obiective noi și indraznețe, circumscrise misiunii, viziunii și principiilor declarate la nivel național. Un inceput de an este un bun prilej de a scrie agenda acțiunilor viitoare, a strategiei…

- OAMGMAMR filiala Argeș a intrat intr-un nou an al dezvoltarii organizaționale stabilindu-și pentru anul 2023 obiective noi și indraznețe, circumscrise misiunii, viziunii și principiilor declarate la nivel național. Un inceput de an este un bun prilej de a scrie agenda acțiunilor viitoare, a strategiei…

- „Sa ne deschidem inimile Celui Dintai Nascut intru mantuirea noastra, care implinește pacea sufletului cu darurile cerești: neprețuita ingaduința și iertare, nemarginita dragoste și neclintita credința ! Sa privim spre viitor cu incredere, așteptand fericiți a noastra nadejde ! Cu dragoste și recunoștința…

- S-a incheiat și a doua etapa a programului de leadership in ingrijiri medicale pentru directori și asistenți șefi derulat de OAMGMAMR. Organizația profesionala din Argeș a fost reprezentata exemplar de trei asistenți șefi, aceștia calificandu-se pentru vizita de studiu de la Dublin, dupa procesul de…

- La fereastra sufletului fiecarui asistent medical, a fiecarui argeșean, Sfantul Ierarh Nicolae sa așeze cu generozitate și bunavoința daruri de trebuința oricarei zile: binecuvantarea și ocrotirea lui Dumnezeu, sanatate, incredere, respect, altruism, armonia și iubirea celor care le insoțesc viața!…