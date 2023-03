Este timpul să ne setăm ceasurile înainte și să ne pregătim pentru ora de vară A venit vremea sa trecem din nou la ora de vara. In noaptea de sambata, 25 martie, spre duminica, 26 martie, Romania va trece la ora de vara 2023. Ceasul se da cu o ora inainte, ora 03:00 devine ora 04:00, iar duminica va fi cea mai scurta zi din 2023, anunța spotmedia.ro. CFR Calatori a anunțat ca trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia are loc conform orarului prevazut in mersul trenurilor. Trenurile operate de CFR Calatori circula dupa ora de iarna pana in noaptea de 25/26 martie, la ora 3:00, care devine ora 4:00. Dupa ora 4:00, trenurile pleaca la orele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

