Stiri pe aceeasi tema

- A renunțat la muzica și a provocat o mare suferința in randul fanilor sai! Primul mesaj postat de Dani Mocanu, la aproape o luna de cand a renunțat la manele! Ce cuvinte emoționante le-a transmis celor care il iubesc? ”Regele Vizualizarilor” revine in muzica cu melodii creștine!

- Carmen de la Silciua este una dintre cele mai apreciate artiste din lumea mondena, insa are și concurența pe masura. Unul dintre cei care se bate cu ea in topuri este Dani Mocanu. Insa, acum a venit momentul sa aflam adevarul. Iata ce a spus bruneta despre succesul manelistului, incat și-a surprins…

- Carla’s Dreams incheie 2020 cu o surpriza pentru fanii lor care le-au fost alaturi in tot acest an și lanseaza „Simplu și ușor”. Piesa a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams, Marcel Botezan și Sebastian Barac, text Carla’s Dreams, iar videoclipul a fost regizat și filmat de NGM Creative (Bogdan…

- Au muncit, s-au reinventat și au adus cea mai buna muzica și cel mai tare conținut din online in 2020, iar aseara, la PRO TV, artiștii și creatorii de conținut au fost premiați pentru rezultatele lor, in cadrul celei de-a doua ediții The Artist Awards. Chiar daca nu au putut canta direct in fața publicului,…

- Interpreții moldoveni The Motans, Carla’s Dreams și Irina Rimes au cucerit și in acest an inimile publicului de peste Prut. Astfel, in cadrul festivalului The Artist Awards din Romania, aceștia s-au ales cu premii in categoriile in care au concurat, noteaza diez.md. Carla’s Dreams a ciștigat in nominația…

- Cea mai ascultata piesa romaneasca a anului 2020 a fost Seara de seara de la Carla’s Dreams, potrivit Global Records. Casa de discuri a facut un bilanț al anului care se apropie de final și a adus in prim-plan piesele favorite ale ascultatorilor.

- Piesele lansate de artiștii Global Records – 42 de saptamani #1 in topul Media Forest 2020 a fost un an plin de provocari, in care artiștii s-au reinventat și au gasit soluții pentru a fi in continuare aproape de fani prin creațiile lor. Muzica nu a incetat sa se faca ascultata și sa le aduca oamenilor…