- Un copil de doar cinci anișori este in pericol din cauza propriului tata? Mama baiețlului, dar și cea care i-a dat naștere barbatului in varsta de 27 de ani susțin ca acesta ar avea probleme de comportament, din cauza ca ar fi consumator de substanțe interzise. Și mai halucinant este faptul ca cel din…

- Gabi Badalau este in mijlocul unui scandal de proporții alaturi de inca soția lui, Claudia Patrașcanu, iar familia acestuia iși dorește ca tot coșmarul sa se incheie cat mai curand. Fostul politician, Niculae Badalau, i-ar fi transmis un mesaj dur fiului sau, semn ca beizadeaua nu are chiar tot spijinul…

- Claudia Patrașcanu lanseaza noi acuzații dure la adresa fostului sau soț, care s-ar face vinovat de agresarea ei, atat verbala, cat și fizica, chiar in fața copiilor lor. Gabi Badalau nu vrea sa continue scandalul cu artista, deși nici nu accepta sa ii acorde acceptul pentru ca mariajul lor eșuat sa…

- Scandalul dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu capata proporții de la o zi la alta. Deși a trecut un an și jumatate de cand cei doi au decis sa se desparta, acum Claudia și Gabi iși arunca noi acuze și se ataca reciproc, lupta cea mare fiind de data aceasta pentru custodia copiilor. De curand,…

- Artistul, in varsta de 44 ani, spune ca a dus o lupta foarte grea și a fost la un pas sa-și piarda viața din cauza virusului momentului. In refacerea sa s-a implicat insuși renumitul Ioan Alexie doctorul de boli infecțioase de origine romana care trateaza vedete in Las Vegas.El le-a furnizat doctorilor…

- Claudia Patrașcanu a povestit astazi, la „Acces Direct”, drama prin care trece de cand a decis sa divorțeze de fostul ei soț, Gabi Badalau! Potrivit spuselor cantareței, aceasta a fost amenințata cu moartea, barbatul spunandu-i ca va plati pe cineva care sa intre cu mașina in ea, pe strada.