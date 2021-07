Brazilienii au ieșit in strada in mai multe orașe ale țarii, pentru a cere punerea sub acuzare președintelui de extrema-dreapta Jair Bolsonaro, a carui popularitate s-a prabușit dramatic in ultimele saptamani ca urmare a unor scandaluri de corupție și dupa gestionarea dezastruoasa a pandemiei de Covid care a facut 500.000 de victime in Brazilia, relateaza Reuters . Protestele au loc pe fondul venirii unui an electoral in Brazilia și in condițiile in care președintele in funcție a scazut puternic in popularitate pe fondul gestionarii dezastruoase a pandemiei de Covid și unor scandaluri. Bolsonaro…