Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a daruit presedintelui rus Vladimir Putin o pereche de caini din rasa locala Pungsan, a relatat joi agentia de presa de stat KCNA, citata de Reuters, relateaza Agerpres.

- Președintele rus Vladimir Putin i-a daruit liderului nord-coreean Kim Jong Un o limuzina Aurus, un set de ceai și un pumnal de amiral, a informat miercuri agenția de știri rusa TASS, citandu-l pe consilierul lui Putin, Yuri Ushakov, relateaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.

- Liderul de la Kremlin nu a mers la Phenian doar cu un parteneriat strategic pe care l-a semnat alaturi de omologul sau, ci și cu o limuzina luxoasa pe care i-a daruit-o acestuia, scrie Reuters, citat de hotnews.ro .

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a calificat miercuri drept „ipocrita” disponibilitatea pentru dialog exprimata de presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat agentiei oficiale chineze Xinhua in ajunul vizitei sale de stat la Beijing, relateaza Agerpres, care citeaza…

- Rusia marcheaza joi, 9 mai, victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, cu o parada militara in Piața Roșie de la Moscova și evenimente organizate in alte 25 de orașe ale țarii. Totul, in timp ce relațiile cu Occidentul sunt tot mai tensionate, pe fondul avansului…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a anuntat ca si-a numit fiul adolescent, care a fost vazut batand un prizonier in arest anul trecut, in postul de administrator al Universitatii Ruse a Fortelor Speciale, numita dupa presedintele Vladimir Putin, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un le-a spus, miercuri, profesorilor și studenților de la Universitatea de Militara și Politica Kim Jong Il, numita dupa tatal sau, care a murit in 2011, ca a sosit momentul sa fie pregatiți pentru razboi, a anunțat agenția nord-coreeana de presa KCNA, citata de Reuters.„Daca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti, 2 aprilie, ca peste 3,2 milioane de persoane au primit cetatenia rusa in "Novorusia", cum denumeste Moscova ansamblul celor patru regiuni ucrainene pe care le-a anexat in septembrie 2022, Donetk, Luhansk, Herson si Zaporojie, dar pe care din punct de…