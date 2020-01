Organizația Mondiala a Sanatații declara izbucnirea unui nou coronavirus ca fiind o situație de urgența globala, dupa ce numarul de cazuri a crescut de mai mult de 10 ori intr-o saptamana. De cand China a informat pentru prima data OMS despre cazurile noului virus la sfarșitul lunii decembrie, acesta a raportat peste 7.800 de cazuri, inclusiv 170 de decese. Mai multe persoane au fost infectate de acest coronavirus in China decat au fost bolnavi acolo in perioada epidemiei SARS 2002-2003. Evenimentele sportive, de transport și culturale au fost anulate in toata țara, iar peste 50 de milioane de…