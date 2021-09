Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a cerut conducerii Enel Grup sa colaboreze cu autoritațile statului pentru a proteja consumatorii vulnerabili, dar și companiile afectate de creșterea accelerata a prețurilor la energie. La randul sau, Enel Grup a transmis ca este interesat de a fi in continuare „un partener…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marți, 14 septembrie 2021, la Palatul Cotroceni, delegația Enel Group, condusa de Francesco Starace, CEO Enel Group. In cadrul intrevederii, conducerea Enel Group a prezentat activitatea companiei și planuri de investiții ambițioase. Care vizeaza dezvoltarea…

- ”Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 14 septembrie 2021, la Palatul Cotroceni, delegatia Enel Group, condusa de Francesco Starace, CEO Enel Group. In cadrul intrevederii, conducerea Enel Group a prezentat activitatea companiei si planuri de investitii ambitioase, care vizeaza dezvoltarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea lui Dan Vilceanu in functia de ministru al Finantelor, transmite Administratia Prezidentiala. Ceremonia de investire a acestuia va avea loc miercuri, de la 17.30, la Palatul Cotroceni. „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj prin care puncteaza importanta sportului pentru sanatate. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ales astazi sa se deplaseze pana la Palatul Cotroceni cu bicicleta.Echipat corespunzator, seful statului a parcurs fara probleme distanta pana la Palatul Cotroceni. Pe…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea consultari cu mediul politic si cu partenerii sociali pe tema proiectului „Romania Educata”, in perioada 5 - 7 iulie, la Palatul Cotroceni, in contextul finalizarii dezbaterii publice, transmite Administratia Prezidentiala. Niciunul dintre partidele din opoziție…

- In ceea ce privește gestionarea pandemiei de COVID-19, in textul de concluzii adoptat liderii au salutat progresele in procesul de vaccinare și imbunatațirea situației epidemiologice de la nivelul statelor membre, subliniind, totodata, necesitatea continuarii procesului de vaccinare și menținerii unei…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat, in timpul summitului UE din 24-25 iunie, importanța urmaririi unor interese comune și obiective clare, la nivelul Uniunii Europene, cu o abordare unitara și coordonata in relația cu Federația Rusa, precum și rolul comunicarii strategice in ansamblul eforturilor…