- Aura Danielescu va mai conduce Inspectoratul Școlar Timiș doar cinci zile, in condițiile in care mandatul in fruntea instituției ii expira in data de 22 martie. Danielescu ne-a declarat recent ca a avut o discuție cu ministrul Educației, care i-a transmis ca nu-i va mai prelungi mandatul. Intre timp,…

- Simularile pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 23-27 martie, vor fi amanate, potrivit anunțului facut de ministrul Educației, Monica Anisie.

- Prefectul de Timiș, Liliana Oneț, a luat decizia de a chema, astazi, o parte dintre directorii de școli din Timișoara la o intalnire pe tema coronavirus. Asta in condițiile in care, vineri, intre Liliana Oneț și Aura Danielescu, inspectorul școlar general al județului Timiș, a avut loc un schimb dur…

- Inspectoratul Școlar Timiș a decis sa ia o masura de ultima de ora din cauza coronavirus. Aura Danielescu, inspectorul școlar general al județului Timiș, ne-a declarat ca, astazi, va trimite un mesaj directorilor unitaților de invațamant prin care le va recomanda sa nu mai permita accesul in instituții…

- Este batut in cuie numele candidatului cu care PNL va intra in lupta pentru șefia Consiliului Județean Timiș. Reprezentanții PNL Timiș au anunțat ca in ședința de astazi a Colegiului Director Județean al filialei a fost validat pentru a candida la alegerile locale pentru funcția de președinte al CJ…

- Plangerile parinților privind faptul ca multe dintre clase sunt supraaglomerate au fost, in sfarșit, ascultate. Legea educației a fost modificata, astfel ca numarul copiilor in grupe a fost scazut la 17, la gradinița, in timp ce invațamantul primar la 22, iar in gimnaziu și liceu, la 26.

- Dupa o pauza de cațiva ani, fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Cancescu, a revenit in forța in politica. In cadrul Biroului Executiv Național al Partidului Ecologist, care a avut loc, astazi, la Brașov, Aristotel Cancescu a fost desemnat candidatul formațiunii politice la președinția…

- Miscari de ultima ora in PNL Ploiesti, cu doar cateva luni inainte de alegerile locale. In urma unei sedinte de partid la care au participat liderii organizatiei judetene, locale si centrale, s-au luat decizii importante privind noua structura de conducere a filialei PNL Ploiesti. Astfel,…