Stiri pe aceeasi tema

- Piers Morgan, celebrul jurnalist englez, prieten cu Cristiano Ronaldo, a avut un mesaj pentru Lionel Messi imediat dupa golul marcat de argentinian cu Australia, in victoria „pumelor” cu 2-1 optimile Campionatului Mondial. Messi a deschis scorul in minutul 35 al meciului Argentina - Australia, cu un…

- Lionel Messi a „luat din nou caimacul” in duelul Argentina – Australia. Sud-americanii au caștigat cu 2-1 și s-au calificat in sferturi, unde vor infrunta Olanda, dar fanii au vorbit cel mai mult de golul reușit de atacantul lor in meciul cu numarul 1.000 din cariera. Antonela Roccuzzo și cei trei copii…

- Lionel Messi (35 de ani), capitanul naționalei Argentinei, a bifat primul gol in fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial, al 9-lea in total, in victoria cu Australia, scor 2-1. Fotbalistul lui PSG a atins aceasta borna chiar in meciul cu numarul 1.000 al carierei (778 pentru Barcelona, 53 pentru…

- Argentina este cea de a doua echipa calificata in optimile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a invins Australia cu 2-1. A fost cel de al 1.000-lea meci oficial al starului argentinian Lionel Messi. Acesta a marcat golul de 1-0, cel cu numaru

- Argentina – Australia este cel mai important meci al zilei de la Campionatul Mondial de Fotbal, programat la doar dupa ore de duelul in care reprezentativa din Țarile de Jos va infrunta SUA. Toate privirile sunt indreptate spre Lionel Messi, dupa ce starul sud-american a ratat un penalty in duelul cu…

- A venit rasplata pentru jucatorii Arabiei Saudite, dupa ce au invins naționala Argentinei la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a oferit jucatorilor naționalei cate un Rolls Royce Phantom, dupa ce au batut Argentina in prima etapa din…

- Lionel Messi (35 de ani), capitanul Argentinei, s-a antrenat separat de restul grupului cu o zi inainte de meciul cu Mexic (sambata, ora 21:00), din grupa C a Campionatului Mondial Argentina și Mexic sunt in grupa C, alaturi de Polonia și ARabia Saudita Emoții in Argentina inainte de meciul cu Mexic.…

- Arabia Saudita a produs prima mare surpriza a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, prin victoria reusita in fata dublei campioane mondiale Argentina, scor 2-1 (0-1), marti, pe „Lusail Stadium” din Al Daayen, in Grupa C.Argentina a deschis scorul prin Lionel Messi (min. 10 - penalty), dar sauditii…