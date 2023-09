Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai tranzitate rute din județul Dambovița va avea, in maxim 4 ani, o noua infațișare, DN 71.Vestea a fost data de președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. CNAIR a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrarilor de modernizare a DN 71, sectorul Targoviște – Sinaia! Proiectul…

- Comisari din cadrul Garzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Dambovița au confiscat ieri un șarpe Boa deținut ilegal de un dambovițean din satul Colacu, orașul Racari. "A fost gasit de reprezentanții IPJ Dambovița in urma punerii in executare a unui mandat de aducere si se pare ca și percheziție…

- Colegiul Central al Antrenorilor din cadrul Federatiei Romane de Baschet anunta ca Stagiul International de Perfectionare a Antrenorilor de Baschet va avea loc, in perioada 11-13 august 2023, cu ocazia ultimelor faze din cadrul FIBA U16 European Championship 2023, si este organizat in municipiul Targoviște,…

- Investiția are ovaloare totala de 1.700.000 de lei, are asigurata o finanțare de 900.000 de lei de la Administrația Fondului pentru Mediu, diferența fiind asigurata de Consiliul Județean Dambovița. Astfel, se vor inființa trei stații cu cate doua puncte de incarcare in Targoviște, Piața Tricolorului,…