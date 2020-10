Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu il critica din nou pe Klaus Iohannis și il acuza de „tupeu”. „Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis!”, scrie Ciolacu pe Facebook. „Ați mers prea departe cu tupeul!”, ii transmite Ciolacu președintelui Iohannis.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat miercuri ca fiind „groaznic de grețos” faptul ca Guvernul și președintele Klaus Iohannis dau vina pe romani pentru raspandirea masiva a coronavirusului, dupa conferința de presa in care șeful statului a zis ca „sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea…

- Prezenta starurilor in campania electorala, cu statut de candidati, transfera responsabilitatea de pe umerii alesilor locali de buna credinta pe umerii liderilor de partid. Pentru eventualele rezultate slabe obtinute de candidatii PNL la primarii si consilii judetene o parte din responsabilitate ii…

- Avand in vedere explozia din ultimele zile de noi cazuri de infectare cu covid-19, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca, o reinstaurare a starii de urgența depinde strict de Guvernul condus de Ludovic Orban. In acest context, liderul interimar al PSD face un apel și la președintele…

- Romania a stat doua luni in stare de urgența, pana pe 15 mai, de cand Guvernul a instaurat starea de alerta, din cauza coronavirusului. Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca, dupa evoluția din ultimele saptamani, cand numarul de cazuri de coronavirus a explodat, o reinstaurare…

- Sursa este neclara, cert este ca o fotografie modificata cu un astfel de test, in germana, se raspandeste pe Facebook in Romania si Republica Moldova, dar si in mai multe tari din Balcani, dezvaluie Digi24.ro. „Manipularea de la inceput a dus si la aceasta lipsa de credibilitate a Guvernului in gestionarea…