Economia Romaniei este in cea mai vulnerabila poziție dintre toate țarile europene, iar ajustarile salariale din 2009-2010 s-au facut degeaba. BNR ține cursul sub 4.7 lei, deși valoarea lui e in jurul a 5 lei (ca sa nu-i incurce presiunile pe inflație), iar o viitoare criza ne va gasi nepregatiți, crede economistul șef al Unicredit pe regiune, romanul Dan Bucșa. El a avut vineri o intalnire cu jurnaliștii in care a ”desenat” tabloul economic al lumii, aratand de unde pot veni pericolele.