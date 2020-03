Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus nu a generat doar panica si teama, ci a nascut si proiecte constructive, utile, adevarate materializari ale dragostei si creativitatii crestine. „Minutul de religie” este un astfel de exemplu, o modalitate atipica a unui profesor de a se adresa elevilor sai, pe teme religioase,…

- Mitropolitul Petru al Basarabiei a subliniat ca slujitorii Domnului sunt datori a oficia Sfanta Liturghie „indiferent de ce pericole exista in lume” noteaza Basilica.ro.„In calitatea noastra de preoți ai lui Hristos avem datoria sfanta de a nu inceta savarșirea Sfintei Liturghii, chiar daca…

- In fiecare an, pe 25 martie, la sarbatoarea Bunei Vestiri ( Blagovestenia) creștinii ortodocși respecta tradițiile stramoșești . La aceasta data, Biserica Ortodoxa celebreaza minunata veste adusa de Arhanghelul Gavriil Fecioarei Maria. Acum, ea a aflat ca-l va naște pe Fiul Lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos.…

- Crestinii tin cu sfintenie aceasta sarbatoare avand in vedere faptul ca la noua luni distanta, Iisus Hristos se naste. Nu doar biserica ortodoxa, ci si cea catolica sustine faptul ca Buna Vestire a avut loc la Nazaret. Singurul aspect care difera este locatia exacta in care aceasta minune s-a intamplat.Citește…

- La rugaciunea ”Ingerul Domnului” de duminica, 22 martie 2020, papa Francisc a invitat liderii tuturor Bisericilor și confesiunilor creștine sa se uneasca in rugaciune pe 25 martie, Buna Vestire, și sa recite la ora 12.00 rugaciunea Tatal Nostru. ”La pandemia virusului”, a spus papa, ”vrem sa raspundem…

- Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei transmite un mesaj de incurajare in contextul actual care „afecteaza vietile unora si limiteaza libertatea de miscare si de actiune a altora”.Ierarhul ii incurajeaza pe romani, amintind ca bunii nostri inaintasi au depașit „vitregii multiple” cu „demnitate…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc Intampinarea Domnului, care se praznuieste in fiecare an pe 2 februarie, marcand 40 de zile de la nasterea lui Iisus Hristos, zi in care Mantuitorul e dus la templu de Fecioara Maria... The post Primavara timpurie sau iarna intarziata? Astazi aflam raspunsul, conform…

- Azi, cu incepere de la ora 23.30, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului va savarsi Slujba trecerii dintre ani la Catedrala „Sf. Treime” din Baia Mare. Randuiala stabilita de Sfantul Sinod inca din anul 2011 prevede citirea Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos intrucat…