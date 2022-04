Este adusă azi în România: Totul despre Lumina Sfântă In seara zile de sambata, 23 aprilie, Sfanta Lumina de la Ierusalim va fi adusa de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, si va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International „Otopeni”. Sambata seara, in intervalul orar 19:30 – 20:30, va avea loc pe Colina Bucuriei procesiunea primirii Sfintei Lumini de catre Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel. Traditia aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurata de PF Daniel in anul 2009. Lumina Sfanta este considerata un miracol al Ortodoxiei, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

