- Angajatii din landurile fostei Republici Democrate Germane (RDG) muncesc mai mult si castiga mai putin decat compatriotii lor din Republica Federala Germana (RFG), transmite DPA. Potrivit datelor analizate de gruparea de stanga Die Linke, in landurile din fosta Germanie de Est, in anul 2017 muncitorii…

- In Romania, salariul minim a tot crescut in ultimii ani, fiind un excelent argument in campaniile electorale. Astfel, a ajuns la 1.900 de lei (408 euro), iar guvernantii promit ca acesta va creste in fiecare an cu 100 de lei. Vestea nu este insa atat de buna pentru angajatori, care, daca nu au marje…

- Salariul mediu al unui operator de call-center cu o experienta pe piata muncii de maximum doi ani este de 2.439 de lei, potrivit datelor Paylab.ro. Acest nivel salarial este valabil pentru angajatii din companiile cu sediul aflat in Bucuresti, insa aproximativ egal castiga si angajatii din celelalte…

- Guvernul aproba o minivancanta pentru bugetari la mijlocul lunii august, legand sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, din 15 august, de weekendul 18-19 august. ”Avem astazi o veste buna si pentru angajatii din sectorul public. Vor avea o mica vacanta in a doua parte a lunii august, pentru ca ziua de…

- In ședința de Guvern din data de 24 iulie 2018 s-a aprobat, printr-o hotarare, alocarea sumei de 212,15 milioane de lei pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate din 28 de judete, ca urmare a cantitatilor foarte mari de precipitatii care au generat inundatii, alunecari…

- Maine, la ora 14.00, este programata sedinta de guvern, potrivit porgramului oficial al premierului Viorica Dancila. Potrivit unor surse politice, Guvernul ar putea adopta o noua Ordonanta 13, care l-ar salva de puscarie pe Liviu Dragnea, dar si pe alti politicieni si oameni de afaceri.

- O fotografie oficiala de la summitul Grupului Celor Sapte (G7) tari industrializate – care a devenit virala pe Internet – in care Donald Trump pare sa-i infrunte pe ceilalti lideri ai lumii, rezuma noile fracturi occidentale, insa este interpretata in mod foarte diferit, relateaza AFP. ”Occidentul zguduit”,…

- Guvernul a amanat joi, prin ordonanta de urgenta, termenul de la care urmeaza sa aplice amenzi firmelor daca nu au case de marcat cu jurnal electronic. Pentru comerciantii mari si mijlocii, acesta va fi amanat de la 1 iunie la 1 septembrie, iar pentru comerciantii mici de la 1 august la 1 noiembrie.