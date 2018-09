Stiri pe aceeasi tema

- Daca sambata Poli Timișoara a fost zdrobita de UTA cu 0-3 pe un stadion dezolant de gol, Dan Paltinișanu, astazi in aceeași atmosfera, o alta echipa din oraș a suferit la fel. Ripensia nu a putut rezolva ecuația academicienilor din Clinceni, iar deznodamantul a fost previzibil, 0-3! The post Și tu,…

- La finalul meciului cu Ripensia, antrenorul echipei UTA, Ionuț Popa a parut mult mai calm decat la pauza sau in timpul jocul. A fost pus pe glume, mai ales cand a venit vorba de arbitraj. “A fost o victorie muncita, dar meritata, dar venita in urma unui joc mai slabuț. Am prins o zi mai…

- Infrangerea SSC Farul de astazi cu Academica Clinceni, 1 4, al doilea esec la rand in campionat in care "marinarii" primesc patru goluri, l a amarat foarte tare pe antrenorul Ion Barbu.Extrem de suparat, acesta s a aratat hotarat sa renunte la post. Sunt foarte suparat si dezorientat de ce se intampla.…

- Primul dintre nenumaratele „derby-uri” locale pe care le vom avea acest sezon de Liga 2 este programat sambata. Ripensia va fi gazda, iar ACS Poli oaspete pe stadionul pe care il numea acasa de ani buni. Sambata, la o ora imposibila, de la 15.30, cele doua echipe promit sa ofere un spectacol…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Deutsche Bank AG ndash; Sucursala Londra, AnaCap Financial Europe SA SICAV RAIF si APS Investments S agrave;.r.l au preluat un portofoliu de creante si bunuri imobile detinut de Alpha Bank Romania SA si Alpha Bank AE ndash; sucursala Londra.Potrivit…

- Incepand de joi, 28 iunie, Ripensia a reluat pregatirile, in vederea noului sezon de Liga a II-a. Deocamdata elevii lui Ciprian Urican se reacomodeaza cu efortul, dupa care va urma cantonamentul pigmentat cu partide amicale. The post Ripensia a inceput pregatirea de vara și vrea sa joace acasa pe Dan…

- Mai sunt șase luni pana cand Romania va prelua președinția Consiliului Uniunii Euriopene, fapt pentru care pregatirile la nivelul Ministerului Afacerilor Externe au intrat in linie dreapta....

- Staff-ul tehnic al Petrolului va suferi modificari si la capitolul „antrenor cu portarii”. Asta pentru ca tehnicianul care se ocupa de pregatirea goalkeeperilor – Catalin Grigore – a ales o alta provocare, semnand cu Dinamo Bucuresti! De fapt, „Grig” va reveni la Dinamo, unde a mai antrenat si sub comanda…