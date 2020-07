EȘEC la summit-ul ”coatelor”! Discuțiile vor continua Liderii europeni incearca sambata, in a doua zi a summitului de la Bruxelles, sa schimbe poziția grupului statelor denumite "frugale", in frunte cu Olanda și Austria, pentru a ajunge la un acord asupra masivului plan de relansare economica a UE, dupa criza provocata de coronavirus, scrie AFP. Este pentru prima oara in cinci luni cand șefii de stat și de guvern - toți echipați cu maști de protecție - se reunesc fizic la Bruxelles. Dupa peste șapte ore de discuții vineri, considerate "constructive" de mai multe surse, cei 27 s-au reunit in cursul serii la un dinei in cursul caruia discuțiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul unui urias plan pentru relansarea economiei UE dupa coronavirus s-a lovit vineri de inflexibilitatea tarilor asa-zise „frugale”, mai ales Olanda si Austria, in prima zi a unui summit european cu un rezultat foarte incert, comenteaza AFP, preluata de Agerpres . A fost pentru prima data dupa…

- Proiectul unui urias plan pentru relansarea economiei UE dupa coronavirus s-a lovit vineri de inflexibilitatea tarilor asa-zise "frugale", mai ales Olanda si Austria, in prima zi a unui summit european cu un rezultat foarte incert, comenteaza AFP, citata de Agerpres.A fost pentru prima data dupa cinci…

- Liderii UE nu au ajuns la un acord pe planul de relansare economica post-pandemie și continua negocierile in iulie. Ce țari resping propunerea CE Negocierile intre liderii Celor 27 de state membre UE in vederea adoptarii viitorului plan de relansare economica a Uniunii Europene urmeaza sa continue la…

- Finlanda se alatura Austriei, Olandei și altor state nordice care resping fondul european pentru salvarea Europei dupa pandemie, in forma propusa de CE Guvernul finlandez a anuntat joi ca va respinge crearea fondului european de redresare in valoare de 750 de miliarde de euro in forma propusa de Comisia…

- Ce reforme cere Comisia Europeana statelor UE, in schimbul banilor pentru relansarea economica de dupa pandemie. Austria, Danemarca, Olanda si Suedia fac din nou opoziție Comisia Europeana a atentionat ca accesarea fondurilor prevazute in planul de relansare propus saptamana trecuta va fi legata de…

- Nu este nici o surpriza ca propunerile Ursulei von der Leyen sunt in foarte mare masura conforme cu ideile propuse anterior de Franța și Germania . Șefa Comisiei este nemțoaica și a fost desemnata in funcție la propunerea lui Macron. Astfel, relansarea economiei UE dupa epidemie ar trebui sa se bazeze…

- Europenii doresc ca Uniunea Europeana sa aiba mai multe competente in abordarea crizelor similare Covid-19, potrivit unui sondaj comandat de Parlamentul European. Respondentii din Ungaria, Bulgaria, Grecia, Italia si Spania au spus ca au intampinat cele mai serioase probleme financiare, in aceasta…

- Comisia Europeana va propune, miercuri, un fond de stimulare de aproximativ 1.000 de miliarde de euro pentru a depași criza provocata de coronavirus, declanșând negocieri dificile între europenii divizați pe tema solidaritații financiare, potrivit AFP.Pozițiile au fost clarificate atunci…