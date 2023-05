Eșec la negocierile de la Guvern - Sindicatele din educație anunța ca greva continua

Sindicatele din educatie au anuntat, duminica, dupa negocierile de la Palatul Victoria cu premierul Nicolae Ciuca, liderul PSD Marcel Ciolacu si mai multi ministri, ca greva din invatamant va continua si va avea loc luni, iar durata ei va depinde strict de raspunsul pe care il va da Guvernul si, bineinteles de dorinta colegilor. Oferta Guvernului este cea pe care am mai avut-o in urma cu cateva zile, altceva in plus, nimic, a spus Simion Hancescu, liderul FSLI. Greva dureaza pana cand cei care au semnat pentru…