Cu aproximativ un an in urma, au fost identificate posibile fraude de aproape 16 miliarde de dolari. Raportul publicat in aceasta saptamana de inspectorul general al Departamentului Muncii din SUA a identificat ”o crestere de 29,6 miliarde de dolari a platilor potential frauduloase”. Se presupune ca escrocii au depus cereri pentru indemnizatii de somaj in valoare de miliarde de dolari in mai multe state simultan, in timp ce unii dintre ei au primit beneficii folosind identitatile persoanelor decedate si ale prizonierilor care nu erau eligibili pentru ajutor. De asemenea, s-au bazat pe e-mailuri…