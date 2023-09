Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reactionat la eventualitatea unor negocieri intre Kiev si tari occidentale cu privire la posibile garantii de securitate din partea Occidentului pentru Ucraina, avertizand asupra deteriorarii situatiei de securitate in Europa, potrivit dpa, citata…

- Organizatia Natiunilor Unite intervine in scandalul care a facut inconjurul lumii si trage un semnal de alarma in legatura cu situatia azilelor si a centrelor pentru persoane cu dizabilitati din Romania. Oficialii ONU condamna orice act de tortura.

- Baile sarate de la Ocnișoara: valoarea investiției, majorata. Niciun ofertant la primele licitații pentru proiectare și lucrari Valoarea investiției estimate pentru amenajarea Bailor Sarate Ocnișoara, in comuna Lopadea Noua, a fost majorata. Decizia vine dupa ce, la licitația cu data limita 14 iulie,…

- Deputații Adunarii Populare de la Comrat au aprobat, astazi, o rezoluție prin care solicita Parlamentului de la Chișinau sa fie retras proiectul de lege al PAS prin care autonomia Gagauza ramine fara jumatate de miliard de lei in urmatorii 5 ani. Aleșii locali din Gagauzia au invitat la Comrat reprezentanții…

- Orice partid care sfideaza legea și o incalca constant trebuie sa fie sancționat, iar legea ar trebui sa prevada clar care vor fi masurile ce trebuie luate in privința unei formațiuni politice sau alta, a declarat expertul Igor Boțan, in cadrul dezbaterii publice , transmite IPN . Igor Boțan explica…

- Ambasadorul chinez in SUA, Xie Feng, a declarat ca toate parțile trebuie sa revina la principiul unei singure Chine in situația din jurul Taiwanului. "Nimeni nu este la fel de interesat de reunificarea pașnica precum China", a declarat acesta la un forum de securitate organizat de Institutul Aspen.…

- Primariile au vandut in ultimii 14 ani peste 6.800 de locuințe ANL inchiriate de tineri aflați la inceput de cariera. Dupa perioada pandemiei, in care vanzarile au scazut drastic, in 2022 statul a reinceput sa vanda mai multe locuințe decat reușește sa construiasca intr-un an. Statul a construit…

- Teribilism dus la extrem pe un drum din județul Cluj. Trei tineri s-au dat in spectacol si au iesit aproape cu totul pe geamurile masinii aflate in mers. Situația a fost surprinsa de un alt conducator auto care a publicat imaginile pe un grup destinat șoferilor clujeni. Deși in video apar doar doi…