- Dupa ce a intrat in activitate pe 19 septembrie, vulcanul s-a liniștit brusc luni, 13 decembrie, dar autoritațile, reținute sa dea speranțe false populației, au amanat pana in ziua de Craciun pentru anunțul oficial, potrivit Reuters.

- Oamenii de știința au declarat oficial terminata erupția de pe insula La Palma din Spania, sambata, permițand locuitorilor insulei sa rasufle usurati la aproape 100 de zile dupa ce vulcanul Cumbre Vieja a inceput sa arunce lava și cenușa.

- Pagube estimate la 842,33 de milioane de euro (953 de milioane de dolari americani) si 1.146 hectare de teren afectate, in urma eruptiei vulcanului Cumbre Vieja de pe insula La Palma, potrivit departamentului local al Trezoreriei din Insulele Canare. Eruptia, care continua de 11 saptamani, nu da semne…

- Un barbat a fost gasit mort sâmbata dimineața în perimetrul de securitate amenajat din cauza erupției vulcanului Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma, au declarat autoritațile, care înca nu știau cauza decesului, relateaza AFP.Erupția, care are loc de aproape doua luni (56…

- La peste sapte saptamani de la o eruptie vulcanica majora de pe insula spaniola La Palma din Insulele Canare, un alt flux de lava a ajuns in ocean, relateaza agentia DPA. Materia topita, care are o temperatura de aproximativ 1.000 de grade Celsius, s-a scurs in cascade incandescente pe plaja de la…

- La patru saptamâni de la eruptia vulcanului de pe La Palma, Insulele Canare, viața revine la normal, chiar daca curiozitatea turiștilor ramâne una crescuta.Râurile de lava au distrus 1.186 de cladiri de la începutul eruptiei, pe 19 septembrie, a indicat Institutul de…

- Spania va ajuta la reconstruirea La Palm, unde o eruptie vulcanica a distrus sute de cladiri si a obligat mii de oameni sa isi paraseasca locuintele, a declarat duminica premierul Pedro Sanchez, adaugand ca insula este sigura sa poata fi vizitata de turisti, transmite Reuters, citat de news.ro…

- Norul generat de eruptia vulcanului din La Palma a intrat in Romania, duminica, la ora 15:00, a anuntat Ministerul Mediului. Norul de cenusa vulcanica produs de vulcanul Cumbre Vieja din Insulele Canare, traverseaza teritoriul Romaniei pana marti, ora 3:00, dupa cum reiese din hartile publicate de…