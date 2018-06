Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de interventie au continuat marti sa caute in casele prabusite si acoperite cu cenusa trupurile locuitorilor disparuti din satele distruse de eruptia vulcanului Fuego din Guatemala, care a facut deja cel putin 70 de victime, potrivit unui nou bilant provizoriu al autoritatilor locale, informeaza…

- Ultimul bilanț arata ca 69 de oameni au murit, dar numarul ar putea crește. Peste 3.000 de persoane au fost evacuate și 1,7 milioane de persoane au fost afectate de erupție. Salvatorii se lupta sa ajunga in orașele care au fost inghițite de cenușa groasa și cenușie.…

- Cel putin 62 de persoane si-au pierdut viata in eruptia, duminica, a Vulcanului de foc in Guatemala, au indicat luni seara autoritatile dupa descoperirea de catre echipele de salvare a numeroase corpuri calcinate, informeaza AFP. Eruptia vulcanului, inalt de 3.763 m si situat la 35 km sud-vest de capitala…

- Tragedie fara margini! Vulcanul Fuego din Guatemala și-a incheiat, dupa 16 ore, activitatea și cea mai violenta erupție, care s-a soldat cu 25 de morți și 1,7 milioane de persoane afectate. Institutul Național de Seismologie, Vulcanologie, Meteorologie și Hidrologie (Insivumeh) a informat ca vulcanul…

- Vulcanul Fuego din Guatemala a erupt cauzand moartea a 25 de persoane si ranind alte cateva sute, conform autoritatilor, scrie BBC. “Bilantul de la ora 21:00 duminica (03:00 GMT luni) este de 25 de morti”, a declarat purtatorul de cuvant al Coordonarii nationale pentru gestionarea catastrofelor (Conred),…

- Vulcanul Fuego din Guatemala a erupt duminica pentru a doua oara in acest an. Aceasta noua erupție a lasat in urma 25 de morți și peste 20 de raniți, in timp ce autoritațile avertizeaza ca activitatea vulcanica va continua.

- Organizatia Natiunilor Unite si-a exprimat luni solidaritatea fata de familiile celor care au murit sau au fost raniti de eruptia vulcanului Fuego din Guatemala, relateaza EFE. ONU si-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a sprijini guvernul presedintelui Jimmy Morales si societatea guatemaleza…

- "Bilantul de la ora 21:00 duminica (03:00 GMT luni) este de 25 de morti", a declarat purtatorul de cuvant al Coordonarii nationale pentru gestionarea catastrofelor (Conred), David de Leon, pe grupul sau Whatsapp din care fac parte si jurnalisti. Mii de persoane au fost evacuate. Cu…