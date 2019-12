Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane sunt in continuare date disparute marti dimineata dupa ce un vulcan a erupt pe Insula Alba in ziua precedenta, cinci decese sunt confirmate, iar 31 de persoane sunt spitalizate, a anuntat politia, relateaza DPA si AFP. Prim-ministrul Jacinda Ardern a declarat in cadrul unei conferinte de…

- Politia din Noua Zeelanda a anuntat luni ca nu se asteapta sa mai gaseasca supravietuitori dupa eruptia vulcanica de pe White Island, care a facut cel putin cinci victime si a ranit alte 20 de persoane, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. "Nu au mai fost reperate semne de viata in niciunul dintre…

- Cinci persoane au murit și alte 20 sunt ranite dupa erupția unui vulcan turistic în White Island, în nordul Noii Zeelande, a anunțat poliția, citata de AFP."18 persoane sunt internate, unele au arsuri grave", declarat comisarul adjunct John Tims, care a menționat ca nu…

- Cel puțin cinci oameni au murit și 27 sunt disparuți dupa ce un vulcan a erupt în Noua Zeelanda. În momentul erupției, circa 50 de oameni erau pe sau în jurul insulei situate în nordul țarii, în golful Belșugului. Actualizare 10:50. Autoritațile au anunțat…

- Cel putin cinci persoane au murit, mai multe au fost ranite, iar altele sunt date disparute dupa eruptia de luni a vulcanului de pe White Island (Insula Alba) din nordul Noii Zeelande, au anunțat autoritațile locale. Ulterior, John Tims a anunțat ca bilanțul a crescut la cinci morți, conform CNN. Potrivit…

- Cel mai activ vulcan din Noua Zeelanda, White Island, situat la 48 km de coasta de est a Insulei de Nord a Noii Zeelande, in Golful Plenty, a erupt luni. Cinci persoane au murit si zeci de turisti sunt disparuti, relateaza The Guardian si CNN.

- Cel mai activ vulcan din Noua Zeelanda, White Island, situat la 48 km de coasta de est a Insulei de Nord a Noii Zeelande, in Golful Plenty, a erupt luni. Politia a confirmat ca o persoana a murit. 7 persoane au fost grav ranite si zeci de turisti sunt disparuti, relateaza The Guardian.

- O persoana a murit si mai multe au au fost date disparute dupa ce un vulcan a erupt in Noua Zeelanda, potrivit BBC . In jur de 100 de persoane au fost surprinse in apropiere. Vulcanul Whakaari a erupt, luni, aruncand in aer o coloana masiva de fum și pietre. Turiștii au fost vazuți mergand pe marginea…