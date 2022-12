Erupţia celui mai mare vulcan activ din lume, Mauna Loa, s-a încheiat Spectaculoasa eruptie din Hawaii a celui mai mare vulcan activ din lume, Mauna Loa, care si-a reluat activitatea la sfarsitul lunii noiembrie dupa 38 de ani de acalmie, s-a incheiat, a anuntat marti Institutul american de geofizica (USGS), relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

