Error humanum est, perseverare diabolicum Nu sunt și nu am fost niciodata un nostalgic al epocii comuniste. Pentru ca nu am de ce… Țin minte și acum discuțiile interminabile din adolescența cu diferiți prieteni, amici, colegi in care argumentam ca e o tampenie sa incerci sa implementezi comunismul in țari in curs de dezvoltare, așa cum erau la vremea respectiva țarile din Europa Centrala și de Est. Pentru ca, citisem eu, comunismul poate fi implementat doar in țarile care au atins faza maxima de dezvoltare a capitalismului, adica imperialismul. Or, nicio țara din lume in care s-a implementat oranduirea bazata pe „puterea populara“ nu… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Racorirea se va produce chiar de maine in vestul, centrul si nordul țarii. Dar in sud si sud-est, chiar daca va mai scadea marti (3 august - n.red.) temperatura, tot de canicula vorbim. Racorirea, aici, va veni vineri, dupa ce joi va urma iar un varf de caldura. Scapam de canicula in vest, centru,…

- Din numarul total al persoanelor intervievate, in martie 2020, in timpul primului val al pandemiei, 39% dintre acestea mergeau zilnic la birou. In prezent, procentul persoanelor care merg la birou a crescut la 49%. In Romania, procentele se situeaza de la 38%, in martie 2020, la 51% in prezent. Mersul…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a imbunatatit in mod semnificativ estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2021, prognozand o crestere de 6% in acest an, fata de un avans de 3% cat estima in luna septembrie a anului trecut, se arata intr-un raport publicat…

- Forța de seducție a capitalismului autoritar prezenta, printre altele, in mai multe țari asiatice precum in China sau Singapore sau a „democrației suverane” de tip rusesc par sa-și gaseasca adepți și in cateva dintre țarile Europei iar asta reprezinta o adevarata provocare pentru Uniunea Europeana și…

- Sindromul de burnout este un fenomen din ce in ce mai des intalnit in lumea moderna, fiind rezultatul epuizarii mentale, fizice și emoționale care apare ca urmare a stresului excesiv acumulat pe termen lung, indeosebi la locul de munca. Orele suplimentare de la serviciu nu conduc neaparat catre o astfel…

- In Cehia, o penurie de muncitori si ingineri afecteaza lucrarile de extindere a retelei de autostrazi, un proiect mult laudat de premier, in timp ce Polonia si Ungaria intampina probleme in sectorul fructelor si legumelor din aceeasi cauza, scrie ZF. In intreaga regiune a Europei de Est, lipsa…

- Catalin Moroșanu dezvaluie acum adevaratul motiv pentru care nu s-a ințeles cu Zanni pe parcursul competiției „Survivor Romania”. Sportivul susține ca nu accepta comportamentul pe care tanarul artist il are, spera ca acesta sa ințeleaga ca „in viața nu este vorba numai despre bani și faima”.Catalin…

- Adelina Budai Ungureanu, una dintre cele mai in voga voleibaliste romane, vorbește despre inceputurile și ambițiile sale, dar și despre cum a traversat aceasta pandemie in Italia, acolo unde evolueaza de doi ani Naționala feminina a Romaniei beneficiaza acum de o generație talentata și tanara, cu jucatoare…