Eroii nu mor niciodata! Pe 17 septembrie 1996, Romania a pierdut primul militar in Teatrele de Operatii

Pe 17 septembrie 1996, Romania a pierdut primul militar in Teatrele de Operatii. Potrivit MApN, sublocotenentul pm Remus Branzan a facut parte din Brigada 10 Geniu, primul contingent militar din tara noastra care a participat la o misiune internationala de mentinere a pacii, in Bosnia Herzegovina."Astazi onoram memoria sublocotenentului pm Remus Branzan, cazut la datorie in timpul unei misiuni de largire a coridorului Gorazde, pe 17 septembrie 1996, in Bosnia Hertegovina.In luna august 1996 ...