Atacantul norvegian Erling Haaland a reusit un hat-trick pentru Borussia Dortmund, care a dispus in deplasare, cu 3-0, de formatia de liga a treia Wehen Wiesbaden, sambata, in primul tur al Cupei Germaniei la fotbal. Haaland a deschis scorul in minutul 26, iar apoi a majorat avantajul oaspetilor in urma unui penalty (31), inainte de a stabilit scorul final, in repriza secunda (51).

Americanul Jesse Marsch a avut, la randul sau, un debut reusit pe banca tehnica a lui RB Leipzig, unde l-a inlocuit in aceasta vara pe Julian Nagelsmann. Echipa sa a obtinut o victorie categorica in fata formatiei…