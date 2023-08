Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a clasificat miercuri tulpina de coronavirus EG.5 care circula in Statele Unite, China si tari din Europa, inclusiv Marea Britanie, drept "varianta de interes", dar a precizat ca aceasta nu pare sa reprezinte o amenintare mai mare pentru sanatatea publica decat alte…

- Reincepe isteria! Cazurile de Covid-19 au explodat in SUA odata cu raspandirea noii variante EG.5O noua varianta a coronavirusului care produce Covid-19, botezata EG.5, se raspandeste in Statele Unite, dar si in Irlanda, Franta, Marea Britanie, Japonia si China, observandu-se o crestere a numarului…

- O echipa de cercetatori britanici a inceput sa dezvolte vaccinuri drept asigurare impotriva unei noi pandemii provocate de o ”boala X” necunoscuta, potrivit news.ro. Cercetarile se desfasoara la laboratorul guvernamental de inalta securitate din Wiltshire, in cadrul complexului de laboratoare Porton…

- Echipa de oameni de stiinta britanici a intocmit o lista cu amenintarea virusurilor animale care pot infecta oamenii si care, in viitor, s-ar putea raspandi rapid in intreaga lume.Nu se stie care dintre ele va reusi sa patrunda si sa declanseze urmatoarea pandemie, motiv pentru care este mentionata…

- Este oficial! Un nou anunț ingrijoreaza omenirea. A aparut noua varianta Covid in Marea Britanie, ce poarta numele de cod Eris. Mai mult, Agenția pentru Securitatea Sanatații din Regatul Unit (UKHSA) a anunțat ca acest virus se raspandește pe zi ce trece in Marea Britanie. Mai exact, unul din șapte…

- Severitatea focarului actual de gripa aviara si daunele economice si personale pe care le-a provocat au determinat guvernele sa reconsidere vaccinarea pasarilor de curte. Cu toate acestea, unele tari, precum Statele Unite, raman reticente, in principal din cauza restrictiilor comerciale pe care le-ar…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat joi ca mpox (maladie virala cunoscuta in trecut sub numele de "variola maimutei") nu mai reprezinta o urgenta de sanatate globala, punand astfel capat unei alerte de aproape un an pe care a emis-o pentru o boala virala ce a facut ca sute de cazuri sa…